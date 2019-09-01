قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت مهمة، وعكست التقارب بين الدولتين ومتانة العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن الزيارة جرى فيها الحديث عن العلاقات الثنائية والاستثمار وطرق جذبها والحديث عن العمالة المصرية في الكويت، مشيرا إلى التنسيق حول قضايا الأمن القومي العربي في الخليج والتهديدات المتوالية من أكثر من جهة، وتأكيدات الرئيس السيسي بأن أمن الخليج من أمن مصر.

وأكد أن لقاء الرئيس مع وزير الداخلية الكويتي، اليوم، كان للتنسيق الأمني وتبادل المعلومات، بعدما نجحت الكويت في ضبط خلية إخوانية منذ أسابيع وجرى تسليم بعض عناصرها إلى مصر.