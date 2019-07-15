أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، فعاليات الدورة الـ51 لـ"استراتيجية والأمن القومي للكوادر الشبابية"، والتي تنفذها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بإدارة الجامعات، خلال الفترة من 12 إلى 24 يوليو الجاري، بمقر أكاديمية ناصر العسكرية، بمشاركه 60 شاب وفتاة من الشباب بالمحافظات المختلفة.

يقدم التدريب وتنفيذ البرنامج نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال الاستراتيجية والأمن القومي المصري والعربي، وتتضمن موضوعات التدريب أهم قضايا وملفات الأمن القومي المصري والعربي، ومنها دور القوات المسلحة في التنمية الشاملة وعلاقتها بالشرطة، والتخطيط الاستراتيجي القومي وعلاقته بإدارة الأزمات، ثورات الربيع العربي، التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري، والصهيونية وقيام دولة إسرائيل.

كما تضم موضوعات التدريب التطور التاريخي لمنظمات المجتمع المدني، المخططات الغربية لتقسيم الشرق الأوسط، دور حلف شمال الأطلنطي في الشرق الأوسط، الأساليب المستخدمة في حروب الجيل الرابع، الخلفية التاريخية والقانونية لمثلث حلايب وشلاتين، حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وشبكات التواصل الاجتماعي ما لها وما عليها بالنسبة للأمن القومي المصري.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تأهيل وتوعية الشباب سياسياً وأمنياً واقتصادياً ضد المخاطر والتحديات التي تهدد الأمني القومي المصري والعربي، وحمايتهم من الإرهاب والتطرف الفكري.