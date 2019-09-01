خبير اقتصادي: مصر تحولت إلى دولة مصدرة للغاز.. والاستثمار في تطور

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن مصر تحولت إلى دولة مصدرة للغاز وهو ما يحقق عائدا ماديا قويا بخلاف قدرة الدولة على إنشاء المشروعات التنموية، والتي من شأنها جذب المزيد من المستثمرين.

وأضاف "عبده" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "حضرة المواطن" والذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن جميع الدول الكبرى عليها ديون خارجية ولكنهم يعتمدون بالأساس على الاقتصاد المتحرك والإيرادات القوية، موضحا أن الحكومة المصرية أصبحت واعية مؤخرا وباتت تقترض مبالغ بشكل طويل الأمد حتى تستطيع إعادة ما جرى اقتراضه.

وأكد الخبير الاقتصادي أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي سيؤثر في ارتفاع أسعار السلع الأساسية ويجب على الدولة القيام بدورها لمواجهة جشع التجار، المستغلين لأسعار السلع بشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى أنه من الضروري مصاحبة ذلك قرار سياسي يقضي بتخفيض جمركي على السلع الأساسية مثل لبن الأطفال.