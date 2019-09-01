أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين، والذي قال "هل الصدقة تجوز على بتوع الدليفري لما أسيب لهم باقي الفلوس؟"، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدار على موقع "يوتيوب".

وقال ممدوح، إنه بالفعل يجوز ترك باقي المبلغ للعاملين في الدليفري من باب الصدقة.

من ناحية أخرى، رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال آخر يقول: "هل يجوز أن أتزوج بنت ابن أختي"، حيث قال "يعني ابن أختك يبقى إنت خاله، عاوز تتجوزها لا طبعا مينفعش، هينفع أزاي يعني".

وعن سؤال فتاة "هل يجوز أن أصلي بالبنطلون في البيت"، قال: "مفيش مانع طالما البنطلون مغطي الجزء الذي يجب عليكي أن تستريه".

ورد ممدوح، على سؤال سيدة حول "الحكم الشرعي في امتناع الزوجة عن زوجها بسبب إنها مش بتقبله"، حيث قال: "يعني بتكوني مش بتقبلية على العموم كده، ولا مش بتقبليه بسبب موقف معين مثلا، جاي من بره ريحته وحشة مثلا، ريحة فمه مش لطيفة، في الحالة دي تقوليله قوم يا راجل نضف نفسك، ولو مرضيش من حقك تمتنعي عنه".

وتابع: "بس لو السيدة دي مش بتقبل جوزها على طول وبدون سبب يبقى هي اتجوزته ليه من البداية، وليه تغلبه وتغلب نفسها، فمش من حقها إنها تمتنع، لو مش عوزاه تتطلق منه، لكن عيني فيه ومش هسيبه وبرضوا قرفانه منه! ده إيه الغلب ده".