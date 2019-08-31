شوقي علام: الإفتاء ترصد الفتاوى التكفيرية وترد عليها

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء ترصد الفتاوى التكفيرية التي تهدم المجتمع وترد عليها.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على شاشة "صدى البلد"، أن دار الإفتاء أنشأت مرصدا لرصد الفتاوى التكفيرية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتهديد المجتمعات والقتل والتهجير وهتك الأعراض ثم يتم تحليلها والرد عليها.

وتابع أن دار الإفتاء تمتلك أرشيفا كاملا لما صدر عن الجماعات الإرهابية وتحليله والرد عليه بأساليب مختلفة، موضحا أن الدار حالفها توفيق الله، "كنا من الرواد الذين غزوا الفضاء الإلكتروني".