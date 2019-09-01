شاركت جامعة كفرالشيخ بوفد برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في حفل افتتاح "أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة"، والذي تنظمه جامعة المنوفية، تحت شعار "بنكمل بعض" خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر الحالي تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتنافس طلاب جامعة كفرالشيخ خلال الأسبوع في الألعاب الرياضية الجماعية والعديد من الألعاب الفردية، كما يخوض الطلاب منافسات أنشطة اجتماعية من خلال مسابقة الشطرنج، إضافة إلى المنافسة في العديد من الأنشطة الثقافية منها دوري المعلومات ومسابقة حفظ القرآن الكريم وإلقاء الشعر والأنشطة الفنية مثل الإنشاد الديني والعزف والغناء وكذلك المشاركة في منافسات النشاط العلمي.

وقال رئيس الجامعة إن الجامعة تحرص على المشاركة في منافسات طلاب متحدي الإعاقة التي تساهم بشكل كبير في تعظيم مواهبهم وإمكانياتهم المتعددة لبناء شخصيتهم، مضيفاً أن الإدارة العامة لرعاية الشباب في الجامعة نظمت معسكرات لتدريب الطلاب من متحدى الإعاقة لإعدادهم جيدا لمنافسات مسابقات الأسبوع، كما تم توفير الأدوات الرياضية وأطقم الملابس للمشاركين.