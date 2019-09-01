يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وفق موقع الهيئة الإلكتروني، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغري المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، في الفترة من 2 حتى 4 سبتمبر الجاري، كما يلي:

طقس الاثنين 2 سبتمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

طقس الثلاثاء 3 سبتمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.

طقس الأربعاء 4 سبتمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.