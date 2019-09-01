أشارت وسائل إعلام محلية أمريكية، اليوم، إلى ارتفاع حصيلة إطلاق النار على طريق سريع غرب تكساس إلى 7 قتلى.

وكانت الشرطة أعلنت، أمس السبت، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 21 آخرون في إطلاق نار على الطريق السريع بين مدينتي ميدلاند وأوديسا. وقتل المهاجم لاحقا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أمام صالة سينما في أوديسا.

وأبلغ متحدث باسم مدينة "أوديسا"، مراسلين صحفيين، اليوم، أن هناك 8 وفيات مؤكدة، 3 في ميدلاند و5 في أوديسا، بما في ذلك مطلق النار، وفق شبكة "نيوز وست 9" التابعة لـ"إن بي سي". وكشفت الشرطة أن مطلق النار رجل أبيض في منتصف الثلاثينات من العمر، دون أن تعطي معلومات إضافية عن هويته أو دوافعه.

وقالت "إدارة تكساس للسلامة العامة"، في بيان، إن إطلاق النار بدأ عندما حاولت سيارة دورية للشرطة وقف آلية على الطريق السريع "انترستيت - 20" بين أوديسا وميدلاند، موضحة أن "السائق الذي كان بمفرده في السيارة صوّب بندقية عبر النافذة الخلفية من سيارته وأطلق عيارات نارية على الدورية".

وأشارت "إدارة تكساس"، إلى أن شرطيا جرح بينما لاذ مطلق النار بالفرار بواسطة شاحنة للبريد السريع "مواصلا إطلاق النار على أبرياء"، قبل أن تطارده الشرطة وترديه.

من جانبه، هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر أجهزة إنفاذ القانون في تكساس ومكتب التحقيقات الفيدرالي وأول المبادرين، للتعامل مع "مأساة إطلاق النار المريعة بالأمس أنه وضع صعب وحزين للغاية"، وقال في وقت لاحق، للصحفيين في "البيت الأبيض"، إنه بينما تجري مناقشات بشأن كبح العنف المسلح مع النواب الجمهوريين والديموقراطيين، فإن "هذا لم يغير شيئًا في الحقيقة".

وبالرغم من أنه تحدث بنفسه بعد إطلاق النار على إل باسو عن الحاجة إلى "فحص دقيق لخلفيات" الأشخاص، الذين يريدون اقتناء السلاح، قال ترامب اليوم، إن الأحداث الاخيرة أظهرت أنه "مهما تشددت قوة التحقق من الخلقيات، فإنها لم تكن لتوقف ايا منها"، بينما لم يوافق عضو الكونجرس السابق عن تكساس بيتو أورورك الذي يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة، بالمطلق على ذلك، وقال لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم: "إذا لم نتصرف بحزم، فسوف تستمر إراقة الدماء".

جدير بالذكر، أنه في الثالث من أغسطس، قُتل 22 شخصًا معظمهم من المتحدرين من أمريكا اللاتينية، كانوا يتسوّقون في متجر مكتظّ من متاجر وولمارت في إل باسو. وأوقفت الشرطة رجلا أبيض يبلغ 21 عاما قال إنه استهدف أولا "مكسيكيين".