حفل تخريج دفعة جديدة من كلية لاهوت مجمع المثال في المنيا

احتفلت كلية لاهوت مجمع المثال بالشراكة مع كلية اللاهوت أكسبلورنيشنز "فرعي المنيا ومغاغة"، بتخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية قسمي الماجستير والبكالوريوس، وذلك بقاعة كنيسة الأخوة بمدينة المنيا.

حضر الحفل الدكتور القس عاطف سيدهم رئيس المجمع، والدكتور نادر ميشيل مدير الكلية، والقس رفعت فكري الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، والدكتور هاني سميح نائب مدير الكلية لشئون الطلاب، والقساوسة أمجد سريال ورفعت طنيسوس من مجلس إدارة الكلية، وهاني نجيب مدير فرع المنيا، وميرفت حنا منسق فرع مغاغة، والقس ميلاد عزيز، وعدد من قيادات المذاهب الإنجيلية والنواب علاء السبيعي واللواء شادي أبوالعلا وتوحيد تامر علي وسيد عبدالوهاب أبو بريدعة، ونقيب محامين المنيا السابق طارق فودة، والشيخ محمود جمعة أمام مسجد الحاج فارس.

وكلية لاهوت مجمع المثال بالشراكة مع كلية اللاهوت اكسبلورنيشنز، تتبع الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.