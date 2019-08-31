شهد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، احتفالية مديرية الأوقاف، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1441، والتي أقيمت عقب صلاة المغرب، بمسجد سيدي أحمد الفولي بمدينة المنيا.

بدأ الحفل، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتلى ذلك كلمة للشيخ البدري السمان وكيل مديرية أوقاف المنيا، تناول فيها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، وأثرها فى حياة المسلمين، ومنها حب الأوطان والتسامح والتعايش السلمي وسماحة الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى نشر السلام والمحبة ونبذ الفرقة بين جموع الشعوب بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم، والتآسي بقدوة الرسول الكريم، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، واختتمت الاحتفالية بتقديم فاصلا من التواشيح والابتهالات الدينية.

ونقل المحافظ ، تهانيه لأهالي المنيا والشعب المصري وللأمة الإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد، متمنيًا أن يكون عام خير وبركة ورخاء، على مصر بأكملها.

حضر الاحتفالية، اللواء محمد أبو المجد نائب مدير أمن المنيا، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد سيد رئيس مركز المنيا، والعقيد محمد مصطفى مرسي قائد قوات التأمين بالمحافظة، والمقدم أحمد صبحي محمد نائب المستشار العسكري بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين من الوعظ والأزهر والأوقاف بالمحافظة، وعدد من أبناء المنيا.