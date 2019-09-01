واصلت أسعار الذهب، اليوم، خسائرها لليوم الرابع، بقيمة 3 جنيهات، فى أسواق المال، ليصل سعر عيار 24 إلى نحو 806 جنيهات، مقابل 809 جنيهات اليوم، وسجل عيار 21 نحو 706 جنيهات، وعيار 18 سجّل 605 جنيهات. ووصل سعر الجنيه الذهب 5649 جنيهاً، وبِيعت الأوقية بـ25.095 جنيه، وكيلو الذهب بـ806 آلاف و921 جنيهاً. فى سياقٍ موازٍ، سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه استقراراً سعرياً فى أغلب البنوك، اليوم، عقب العودة من عطلة رأس السنة الهجرية، واستقر فى 13 بنكاً هى: «القاهرة، الإسكندرية، مصر، كريدى أجريكول، العربى الأفريقى الدولى، الأهلى المصرى، الأهلى اليونانى، بلوم، المصرف المتحد، الكويت الوطنى، التجارى الدولى، المصرف العربى الدولى وقطر الوطنى،» عند 16.50 للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع. واستمر مصرف أبوظبى الإسلامى، ضمن قائمة البنوك الأعلى سعراً لشراء الدولار رغم تراجع الدولار بقيمة قرشين، ليباع بـ16.61 جنيه فيما سجل سعر الشراء به 16.52 جنيه.

فيما جاء بنك «الأهلى المتحد» فى قائمة البنوك الأقل سعراً لبيع وشراء الدولار ليباع بـ16.59 مقابل 16.49 جنيه للشراء.

"النجار": ثبات الدولار يبشِّر بتعافى الاقتصاد

من جانبه، قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، إن عملية الاستيراد تسير بشكل طبيعى، وإن هناك وفرة فى السلع، مؤكداً أنه لا زيادات فى الأسعار نتيجة المنافذ الحكومية التى ساهمت فى تقليل حلقات التداول، وتُمتع المستهلك بأكبر خصومات منذ عدة سنوات على السلع تصل إلى 50%.