أكد سامح شكري وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، حرص مصر على الاستقرار في لبنان، وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أجرى الاتصال الهاتفى مع الحريري، للتشاور حول آخر مستجدات الوضع في لبنان ، وخاصةً في ظل التصعيد الذي شهدته الساعات الماضية على الحدود الجنوبية للبنان.

وأوضح حافظ، أن الاتصال يأتي في إطار جهود مصرية حثيثة مع كل الأطراف المعنية لاحتواء التوتر الحالي، ومنع تدهور الوضع اﻷمني، انطلاقاً من مسؤولية مصر التاريخية ودورها المعروف للحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن مصر مستمرة في متابعة الوضع عن كثب والتواصل مع كل اﻷطراف المعنية للحفاظ على الاستقرار في لبنان وتجنيب المنطقة أي أزمات إضافية.