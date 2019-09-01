أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، انتهاء تبادل إطلاق النار مع "حزب الله" اللبناني، على طول الحدود مع لبنان بدون وقوع إصابات في صفوفه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، للصحفيين: "الحدث التكتيكي بالقرب من أفيفيم والذي تمثل في تبادل إطلاق النار انتهى على الأرجح"، مشيرا إلى إصابة سيارة إسعاف عسكرية جراء ما حصل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وكانت بلدة مارون الراس بمحافظة النبطية جنوب لبنان، تعرضت في وقت سابق، اليوم، لقصف إسرائيلي مكثف، ردا على قيام "حزب الله" اللبناني، بتدمير آلية عسكرية "مدرعة" إسرائيلية عصر اليوم.

وشنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما مضادا مكثفا بالمدفعية على البلدة، التي تقع في نطاق مدينة "بنت جبيل" الجنوبية.

وتصاعدت سحب الدخان الأسود في السماء جراء القذائف الإسرائيلية المتساقطة، والتي أطلقتها إسرائيل على البلدة بصورة مكثفة وبشكل متقطع، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الاوسط".

وكان حزب الله، نفذ عملية عسكرية عصر اليوم أسفرت عن تدمير آلية عسكرية المدرعة الإسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كانوا بداخلها، دون أن يحدد أعداد القتلى والجرحى، وذلك ردا على الاعتداء الذي نفذته إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار فجر الأحد الماضي.