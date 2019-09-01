قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن القمة التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارة السيسي للكويت لم تتطرق للملف القطري بشكل مباشر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأضاف "شكري"، أن السيسي استعرض كل القضايا مع أمير الكويت، والأوضاع داخل مجلس التعاون الخليجي، والرغبة أن تتجاوز المنطقة عن العقبات التي تواجهها ومواجهة كل التحديات بكل قوة، موضحًا أن قطر لم تُرسل أي استجابة عن مطالب الدول الأربع المقاطعة للدوحة من أجل العمل على تحقيقها، وبالتالي فإن الموقف الحالي والمقاطعة ما زالت مستمرة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المقاطعة العربية متمثلة في الدول الأربع لقطر مستمرة رغم رغبة الدول في تجاوز أي مشكلات ولكن السياسات القطرية ما زالت سلبية ولا تعمل في صالح تحقيق الاستقرار في المنطقة.