اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، قبل أيام من زيارة يقوم بها لموسكو أن "روسيا مكانها في أوروبا"، تبريرا للرغبة في التقارب التي عبر عنها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في الأسابيع الأخيرة، وقال في المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا: "هناك ثوابت جغرافية وتاريخية وثقافية غالبا ما يتم تجاهلها. إن روسيا مكانها في أوروبا".

وأكد لودريان، أنه سيتوجه إلى موسكو "خلال بضعة أيام" مع وزيرة الجيوش فلورانس بارلي "للبدء بمناقشة ما يمكن أن يصبح بنية للأمن والثقة"، مضيفا أن "الحوار، وهو حوار شفاف متطلب وطويل الأمد، هدفه حماية مصالحنا ومصالح حلفائنا، يجب أن يكون هدفه تقاربا تدريجيا لروسيا مع المبادئ الأوروبية".

وتابع الوزير الفرنسي قائلا: "يبدو أن مبادئ هلسنكي العشرة لا تزال متأقلمة مع هذا الزمن ومع هويتنا الأوروبية"، في إشارة إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها عام 1975 خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وكندا والدول الأوروبية، تتويجا للانفراج. وتلحظ هذه الاتفاقات عدم انتهاك الحدود، وعدم استخدام التهديد أو القوة، وتشجيع التعاون بين البلدان وتؤكد الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ودعا ماكرون، الذي استقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 19 أغسطس الجاري في فرنسا، السلك الدبلوماسي الفرنسي، أمس الأول الثلاثاء إلى "إعادة التفكير في علاقتنا مع روسيا" معتبرا أن "دفع روسيا بعيدا من أوروبا يعد خطأ كبيرا".