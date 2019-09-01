أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، التزام حكومته بمسار السلام والعمل مع المبعوث الدولي لتحقيق تقدم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، متهمًا ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالاستمرار في عرقلة تنفيذه.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم، أن عبدالملك، طالب - خلال لقائه في العاصمة السعودية "الرياض" وزيرة خارجية السويد مارجريت وولستروم - المجتمع الدولي بأن يدرك أن الغاية من اتفاق ستوكهولم كان بناء الثقة وإنجاز نموذج لتنفيذ القرارات الدولية وإنهاء الانقلاب، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار كان مجرد تمهيد لهذا الأمر.

وأضاف عبدالملك، أن الانتهاكات وزراعة الألغام والاعتداء على المدنيين التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية تضاعفت منذ توقيع الاتفاق.

من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية السويدية، أن المجتمع الدولي يراقب تطورات الأوضاع في اليمن عن قرب ومعني بتحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الأزمة الإنسانية، معربة عن دعم بلادها لدعوة السعودية للحوار لاحتواء الأزمة في عدن، ومؤكدة أن بلادها، انطلاقًا من رعايتها لاتفاق ستوكهولم حريصةٌ على نجاح الاتفاق والتمهيد لاتفاق سياسي شامل.