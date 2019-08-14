قال مستشار رئيس الوزراء اليمني محمد الصبري، إن التحالف العربي لدعم الشرعية يواجه تحديات كبيرة، خلال مواجهاته مع ميليشيا الحوثي يومًا بعد آخر لعدة أسباب.

وأضاف الصبري، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "TEN"، أن ميليشيا الحوثي لا دين ولا أخلاق لها ولا قانون يضبط تحركاتها، كما أنها لا تخشى من شيء، موضحًا أنها منذ أن نفذت الانقلاب وأسقطت العاصمة صنعاء، صارت تثير التحديات على الصعيد الخارجي وتعيث الفساد في الداخل.

وتابع، أن التحالف العربي في حاجة إلى تطوير استراتيجياته في التعامل مع ميليشيا الحوثي وكل الميليشيات التي أنتجتها.

وأكد أن الخطر لم يعد يكمن فقط في عقيدة ميليشيا الحوثي، التي تعتمد على إرهاق الخصم بقدر الاستطاعة، بالإضافة إلى إطالة أمد المواجهة.

وواصل: "نتوقع في هذا السياق، خاصة مع لقاء الحوثيين مع المرشد الأعلى في طهران أن تتصاعد عملياتهم ضد المملكة العربية السعودية وأبناء الشعب اليمني".