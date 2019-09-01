نفى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تكون الوزارة قد طالبت بدفع المصلين فواتير الكهرباء، موضحًا أن الوزارة تطالب بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والنفقات في كل شيء.

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أنه ليس هناك أي محاذير أو التعليمات فيما يتعلق بالمساجد القديمة مثل مسجد عمرو بن العاص ومسجد السيدة زينب إلا ترشيد الاستهلاك.

وتابع: "الثقافة الخاطئة زمان، ممكن تلاقي 100 مروحة على مفتاح واحد، لازم نعمل تنظيم، كل مروحة بمفتاح أو كل صف بمفتاح، مينفعش عامل أو اتنين أو تلاتة يفتحوا المكيفات، إحنا نظمنا فتح التكييفات، هتتفتح قبل الصلاة بنص ساعة أو ساعة، عشان نهيأ المكان للمصلين، وبعد الصلاة بنص ساعة تتقفل، مينفعش التكييفات تتفتح في غير أوقات الصلاة".

وعن عدادات المساجد، قال وزير الأوقاف، إنها أصبحت مسبقة الدفع، حيث تدفع الوزارة تكلفتها: "معندناش مشكلة مع المساجد القديمة، لكن اللي بيبني مسجد جديد يعمل خطين، واحد للمكيفات وخط للإضاءة والإذاعات عشان التنظيم وتوزيع الأحمال، وحتى لو التكييف قطع ممكن يرجع بعد الدفع، لكن مينفعش النور يتطفي أو الناس متسمعمش الإمام".

في سياق متصل، قال وزير الأوقاف، إن الوزارة كانت تتحمل تكلفة المياه والكهرباء الموصلة إلى عدد كبير من الأبنية في محيط مساجدها، مشددًا على أن الوزارة لن تتحمل هذه التكلفة مرة أخرى: "كان في ناس واخدين سكن والشقة بتاخد كهرباء من المسجد، دار المناسبات بتاخد كهرباء من المسجد والعيادات الطبية والحضانات، والشيخ أو العامل اللي هيأجر مكان يدفع لنفسه، أما الملحقات فلا يعتبر تحمل تكلفة استهلاكها الشخصي من الدين".

وواصل: "ننظم ما لله وما لله وما للعباد للعباد، ولن يحصل أحد على شيء ليس من حقه".

وعن مشروع صكوك الأضاحي، قال وزير الأوقاف إن الوزارة جمعت 105 ملايين جنيه هذا العام، حيث جرى توزيع 1105 أطنان لحوم بمعرفة وزارة التموين، وجرى ذبح 6000 رأس في الوقت الشرعي، كما يجرى توزيع 10 آلاف كيلو لحوم على 10 آلاف أسرة.

وتابع، أنه جرى تخصيص 65 ألف طن لحوم لـ65 ألف أسرة بمحافظات الصعيد الكبرى.