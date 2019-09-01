جونسون يحذر منشقي حزب المحافظين من الانضمام لزعيم المعارضة كوربين

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، العناصر المنشقة المحتملة داخل حزبه المحافظين، من الانضمام إلى زعيم حزب العمال المعارض جريمي كوربين "الرافض لخروج بريطانيا بدون اتفاق من الاتحاد الأوربي في 31 أكتوبر القادم"، مضيفا في تصريح أوردتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية "أن الانضمام إلى كوربين يعني إغراق البلاد في حالة من الفوضى".

وقال لـ أعضاء حزبه الراغبين في الانشقاق بسبب الخلاف حول قرار تعطيل البرلمان البريطاني "أحذركم من عواقب الانضمام لكوربين الذي يرغب في إلغاء نتائج الاستفتاء بشأن البريكست".

وأضاف جونسون: "أن أعضاء البرلمان سيكون لديهم وقت كبير لمناقشة البريكست قبيل الـ31 من أكتوبر القادم"، مؤكدًا أنه مازال ملتزمًا بالخروج في هذا الموعد بدون اتفاق، وأن معركة بريكست بالنسبة له تمثل معركة حياة أو موت.

وكان جونسون، حصل على توقيع ملكة بريطانيا على "تعليق" عمل البرلمان البريطاني في محاولة فيما يبدو، لتمرير الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في غيبة البرلمان، وهي الخطوة التي وصفتها المعارضة بأنها تمثل "انقلابا على التقاليد الديمقراطية" العريقة في بريطانيا.