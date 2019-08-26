انتقلت نحو 100 شركة دولية من بريطانيا إلى هولندا منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في يونيو 2016، فيما تبدي 325 شركة أخرى اهتمامها بذلك في ظل الغموض المحيط بالطلاق بين لندن وبروكسل.

وأبدت الشركات البريطانية اهتماما كبيرا بالانتقال إلى هولندا، لكن شركات أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا تفكر في هذا الاحتمال، وقال رئيس جهاز الاستثمار الأجنبي الهولندي، يورن نيلاند، اليوم، إن "عدم اليقين المتزايد في المملكة المتحدة والاحتمال المتزايد للخروج دون اتفاق" يعرقلان أنشطة هذه الشركات.

وأضاف نيلاند، "لهذا السبب، يتجه عدد متزايد من الشركات نحو هولندا كقاعدة جديدة لها في السوق الأوروبية".

وأكد جهاز الاستثمار، ان معظم هذه المؤسسات "لديها أسباب ملحة، مثل التراخيص المصرفية أو حقوق البث التي تسمح لها بالبقاء نشطة في الاتحاد الأوروبي"، معتبرا أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل خبرا سيئا بالنسبة لهولندا، لكن ذلك سيدفع مزيدا من الشركات إلى اختيار بلدنا في السنوات المقبلة".

وأدى انتقال أول 62 شركة بسبب بريكست إلى إيجاد نحو 2500 وظيفة بالإضافة إلى 310 ملايين يورو من الاستثمارات في هولندا، حسبما أفاد التلفزيون والإذاعة الحكوميان، وبين آخر المنتقلين إلى هولندا، وكالة بلومبرج المالية والمقر الأوروبي لقناة ديسكفري.

وبسبب الخشية من فوضى الاستعدادات لـ"بريكست"، أعلن كل من عملاقي الاجهزة الالكترونية اليابانية "سوني" و"باناسونيك" منذ عدة أشهر نقل مقره الأوروبي من المملكة المتحدة إلى هولندا، كما خسرت لندن وكالة الأدوية الأوروبية التي غادرت لتستقر في أمستردام.

جدير بالذكر،انه تم تحديد موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، وسط مخاوف من حصوله بدون اتفاق ما من شأنه أن يؤدي الى اضطرابات كبيرة في العلاقات التجارية.