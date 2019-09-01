تابع اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، أعمال تطوير "شاطئ الغرام"، والتي تتضمن إقامة مسرح شاطئ وتمثال للفنانة ليلى مراد ومحلات وكافتيريات، ومنطقة انتظار للسيارات وأعمال جمالية، والتي تنفذها الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت إشراف مديرية الإسكان، ضمن أعمال التطوير التى شهدتها المحافظة العام الجاري.

ووجه الغرابلي بسرعة بمراجعة تناسق تركيب أعمدة الإنارة الديكورية مع سهولة حركة السيارات بالموقع، إضافة إلى أعمال الدهانات والرصف وغيرها والتنسيق مع عميد كلية الآثار بجامعة مطروح والمختصين بشأن مراجعة تمثال ليلى مراد قبل وضعه في موقعه النهائي، وبدء أعمال التثبيت والتجميل، كما وجه بتدبير الحراسة والتأمين اللازم للحفاظ عل المنشآت الجديدة داخل الشواطئ.

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام، واللواء محمد أنيس السكرتير المساعد، واللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، والعميد ماجد البري رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، والمهندس أحمد علي وكيل وزارة الإسكان بمطروح، ولفيف من مديري المديريات والإدارات المعنية بأعمال التطوير في الشواطىء والمناطق السياحية.