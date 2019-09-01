عرض نائب رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية قاسم خان سوري، اليوم، رؤية إسلام أباد حيال تصرفات نيودلهي في جامو وكشمير، وذلك خلال القمة الرابعة لرؤساء برلمانات دول جنوب آسيا التي تعقد في جزر المالديف، معربا عن دعم باكستان للكشميريين رغم احتجاج الوفد الهندي وجهوده لإبقاء القضية خارج جدول أعمال القمة، وفقا لما أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني.

وذكرت الصحيفة الباكستانية، أن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها إسلام أباد، نيودلهي وجهًا لوجه بعد الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الهند لإلغاء المادة 350 والتي ألغت الوضع الخاص لجامو وكشمير في 5 أغسطس الماضي، مشيرة إلى أنه تم احتجاز سكان كشمير كرهائن في ظل حظر التجول الصارم والقيود بما في ذلك قطع الاتصالات الشاملة لمدة شهر تقريبًا.

جدير بالذكر، أن القمة الإقليمية لرؤساء برلمانات دول جنوب آسيا تنعقد على مدار يومين وتستهدف النقاش حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة.