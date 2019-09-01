تنطلق غدا الإثنين، الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة بتونس، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري، وقال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر في تصريح اليوم، إن الهيئة تعتزم نشر 1550 مراقبا اعتبارا من الغد لمراقبة الحملات الانتخابية ومراقبة مدى احترام المرشحين لمبادئ وقواعد الحملة الانتخابية.

وأوضح بوعسكر، أن يوم 14 سبتمبر الجاري سيكون يوم الصمت الانتخابي، على أن يتم الاقتراع يوم 15 سبتمبر، مشيرا إلى أن عدد المرشحين الذين قبلت الهيئة ملفاتهم بشكل نهائي في هذه الانتخابات بلغ 26 مرشحا.