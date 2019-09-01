قال طه طارق، لاعب منتخب مصر للكاراتيه، الحائز على الميدالية البرونزية في منافسات وزن فوق 84 كيلو في دورة الألعاب الإفريقية، إنه استعد للبطولة من أول الموسم، حيث شارك في عدد من البطولات مثل الدوري العالمي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أصيب بعدها بشرخ في منطقة الفك، لمدة شهرين.

وأضاف خلال تصريحات لقناة "ten"، أنه بدأ ممارسة اللعبة في مركز شباب بالقرب من منزله منذ أن كان في الخامسة من عمره وبعدها انتقل إلى نادي الشرطة.

وتابع: "بعدها حصلت على المركز الأول على مستوى القاهرة والجمهورية وحصلت على المركز الأول في بطولة العالم كما حصلت على المركز الاول أيضًا في إفريقيا".

وعن طموحاته للفترة للفترة القادمة، قال: "نحتاج لمزيد من الدعم من وزارة الشباب والرياضة، حتى نستطيع تحقيق نتائج مميزة".