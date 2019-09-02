التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلي مجموعة كيري (Kerry Group)، وذلك لعرض ومناقشة التطورات الاقتصادية لمصر والتقدم الذي أحرزته البلاد، مع التركيز على انعكاس تلك التطورات على تحسين المناخ الاستثماري.

وخلال اللقاء استعرضت السعيد، أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي من حيث الإصلاحات التشريعية، والمالية، والنقدية والتي تأتي أبرزها في: تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة، وإصدار قانون الاستثمار الجديد وغيره من القوانين التي تهدف إلى توطين الصناعة وجذب الاستثمارات.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس نجاح البرنامج الاقتصادى المصري، كما سلطت الضوء على الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة المصرية بهدف تشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص من أجل توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، مثل الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والعمل على تيسير الإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، بالإضافة إلى العمل على مراجعة وترشيد الأدوات التشريعية من خلال المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة".

وتابعت وزيرة التخطيط، أن الجهود المصرية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص تتضمن كذلك إطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة وإلغاء العمل بالدفاتر الورقية بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية، فضلًا عن إنشاء صندوق مصر السيادي والذي يعد أحد أهم آليات تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي من المتوقع أن يدر عائدًا كبيرًا للبلاد.

السعيد: قادرون على استيعاب المزيد من الاستثمارات في صناعة الأغذية المصنعة

وأكدت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء، قدرة مصر على استيعاب المزيد من الاستثمارات في صناعة الأغذية المصنعة بما يدر عائدًا إيجابيًا على الاقتصاد من خلال زيادة القيمة المضافة، مع ضمان ربحية المستثمرين في ذات الوقت، وذلك في ظل التطورات التي تحدث في الدولة، واستكمال الحكومة المصرية مسيرة الإصلاح من خلال تطبيق برنامج للإصلاح الهيكلي للقطاعات لضمان استمرار النتائج الإيجابية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفى نهاية اللقاء، أشارت السعيد، إلى جهود الحكومة في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، منوهة بأنه للمرة الأولى يتم متابعة أداء الحكومة من خلال منظومة "أداء مصر" الحكومية كأول منظومة إلكترونية لمتابعة وتقييم كل البرامج والخطط مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء وتتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لكل الجهات الحكومية.

وأوضحت أن كل تلك الجهود تهدف إلى زيادة استثمارات القطاع لخاص المحلية والأجنبية لما لها من أهمية في ضمان استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل لرفع مستوى معيشة المواطن المصري.

حضر اللقاء، أحمد كمالي نائب الوزيرة لشؤون التخطيط، وممثلي المجموعة برئاسة جون سافاج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيرى آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

جدير بالذكر، أن مجموعة "كيري" تمتعت بنجاح كبير منذ إنشائها عام 1972 لتصبح إحدى رواد صناعة الأغذية العالمية، وأسهمت المجموعة في عدد من المبادرات والقضايا الخيرية بالعديد من المناطق في إطار المشاركة الإيجابية مع المجتمعات المحلية وذلك في مجالات الصحة والتغذية، ريادة الأعمال، تطوير المجتمع، التعليم والفنون والرياضة وكذلك الزراعة المستدامة.