تسجيل الدخول
مصر تحصد لقب دورة الألعاب الأفريقية بـ273 ميدالية

أحدث الأخبار

الأولى من نوعها.. مناورات بحرية بين الولايات المتحدة و10 دول من آسيا

الأولى من نوعها.. مناورات بحرية بين الولايات المتحدة و10 دول من آسيا

التعليم العالي: 175 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالي: 175 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

وزير الإسكان يلتقى قيادات "مياه الشرب والصرف الصحى" لمناقشة التحديات التى تواجه القطاع فى الريف

وزير الإسكان يلتقى قيادات "مياه الشرب والصرف الصحى" لمناقشة التحديات التى تواجه القطاع فى الريف

وزير الإسكان يبحث مع السفير العراقى التعاون المشترك ونقل الخبرات فى قطاع الإسكان للأشقاء بالعراق

وزير الإسكان يبحث مع السفير العراقى التعاون المشترك ونقل الخبرات فى قطاع الإسكان للأشقاء بالعراق

تجديد حبس سائق وعاطلين سرقوا 300 ألف جنيه من شركة في أوسيم

تجديد حبس سائق وعاطلين سرقوا 300 ألف جنيه من شركة في أوسيم

صور.. ميل بسقف ساحة مسجد الفرغل في أسيوط

صور.. ميل بسقف ساحة مسجد الفرغل في أسيوط

اختيارات الوطن

أخبار البنوك.. شروط وأوراق الحصول على قرض تمويل السيارات من بنك HSBC

أخبار البنوك.. شروط وأوراق الحصول على قرض تمويل السيارات من بنك HSBC

مسابقة ملكة جمال الدلتا ترفع شعار "الشكل مش كل حاجة"

مسابقة ملكة جمال الدلتا ترفع شعار "الشكل مش كل حاجة"

طفل بدرجة "منقذ": شجاعة "أحمد" تنقذ 8 من الغرق

طفل بدرجة "منقذ": شجاعة "أحمد" تنقذ 8 من الغرق

عازف عود سابق: لو الفن بيأكل عيش.. كنت كملت

عازف عود سابق: لو الفن بيأكل عيش.. كنت كملت

من "طعن بسكين" إلى "جنازة مهيبة".. تفاصيل قتل أمين شرطة بيد مهتز نفسيا

من "طعن بسكين" إلى "جنازة مهيبة".. تفاصيل قتل أمين شرطة بيد مهتز نفسيا

المصاعد في مصر "كابوس لا ينتهي": حوادث مستمرة.. والأطفال في قوائم الضحايا

المصاعد في مصر "كابوس لا ينتهي": حوادث مستمرة.. والأطفال في قوائم الضحايا

الأكثر قراءة

عاجل