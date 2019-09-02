أعنلت وزارة البترول، عن نجاح جديد في الصحراء الغربية بمنطقة شرق بحرية الممتدة 3، وذلك يحفر 10 آبار استكشافية بتلك المنطقة، وأسفرت تلك العمليات عن وضع الآبار على الإنتاج في وقت قياسي بمتوسط إنتاج يومي 5 آلاف برميل زيت، وذلك في إطار استراتيجية قطاع البترول لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية

متوسط إنتاج يومي للآبار الجديدة يصل لـ5 آلاف برميل زيت

وأوضحت نتائج الأعمال التي عرضها المهندس أشرف عبدالجواد رئيس شركة قارون للبترول على المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن العام المالي 2018/ 2019، أن ما تحقق في تلك المنطقة الواعدة يمثل 16% من الإنتاج الحالي لـ"قارون".

وبينت نتائج الأعمال أن ما تم إنفاقه على أنشطة البحث والاستكشاف يفوق ما تم إنفاقه خلال الثلاثة أعوام الماضية، موضحة أن

وما تم تحقيقه من نجاح في مجال الاستكشاف يؤكد أن أرض مصر غنية ومازالت زاخرة بالثروات البترولية، مما يفتح المجال أمام الشركات العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، بما يسهم في زيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من البترول والغاز ويفتح آفاقاً جديدة لتحقيق اكتشافات واعدة.

وأضاف "عبدالجواد"، أنه بناء على تلك النتائج فإنه يتم العمل حاليا مع الشركاء لوضع خطة تنمية طموحة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 237 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020.

وأشار إلى أن معدل إنتاج الشركة اليومي بلغ خلال العام 31.7 ألف برميل زيت يومياً باستخدام أحدث الأساليب وبلغ إجمالي الاستثمارات نحو 182 مليون دولار.

وأوضح أنه جرى زيادة الاحتياطي بنحو 24 مليون برميل نتيجة لأعمال البحث والاستكشاف وتضافر جهود جميع العاملين ليبلغ الاحتياطي االمؤكد لشركة قارون للبترول 69 مليون برميل بنهاية العام المالي 2018/2019.