شكّل طلاب المرحلة الثانوية في هونج كونج، اليوم الإثنين، سلاسل بشرية فيما حاول المتظاهرون تعطيل حركة المترو، في سياق تحركات جديدة للحراك المؤيد للديموقراطية بعد نهاية أسبوع حفلت بأعمال عنف خطيرة.

وتعيش المستعمرة البريطانيّة السابقة منذ 3 أشهر أخطر أزماتها السياسيّة منذ إعادتها إلى الصين عام 1997، إذ تشهد تحرّكات شبه يوميّة للتنديد بتراجع الحرّيات والتدخّل المتصاعد لبكين في شؤون هذه المدينة التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي.

وكثفت بكين التي تدعم بقوة حكومة هونغ كونغ أفعال التخويف مع تحركات على الحدود مع المدينة وضغوطات على الشركات المحلية.

وحذرت وكالة الصين الجديدة الرسمية من أن "النهاية اقتربت" بالنسبة للحراك الديموقراطي، بدون ان تعطي تفاصيل.

لكن ذلك لم يمنع المتظاهرين بلباسهم الأسود، اللون الرمزي للحراك، صباح الاثنين من استهداف شبكة المترو الحيوية في هونغ كونغ من جديد، حيث قاموا بتعطيل حركة الشبكة بوقوفهم أمام أبواب القطارات في بعض المحطّات بغية منعها من الانطلاق.

تغيب طلاب عن صفوفهم

مع ذلك لم يصل حجم الاضطرابات في المترو إلى ما كان عليه في 5 أغسطس، حين شلت احتجاجات الحركة لعدة ساعات في شبكة نموذجية ذات فاعلية عالية.

وصباحاً، أقام طلاب من المرحلة الثانوية سلاسل بشرية أمام الثانويات العامة، وارتدى بعضهم أقنعة مضادة للغاز المسيل للدموع وخوذاً ونظارات حماية، مماثلة للتي يرتديها المتظاهرون لحماية أنفسهم من الغاز المسيل للدموع.

وفي أحد المنشآت، وضع قناع ونظارات على تمثال لسون يات-سن، وهو شخصية سياسية مهمة أعلنت قيام جمهورية الصين عام 1912.

وتغيب بعض الطلاب عن صفوفهم للالتحاق بتظاهرة في وسط المستعمرة البريطانية السابقة.

وبدأت الحركة الاحتجاجية في يونيو للتعبير عن رفض مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، لكنها وسعت منذ ذلك الحين مطالبها.

ويندد المحتجون بتراجع الحريات والتدخل المتزايد للصين في شؤون المدينة في خرق لمبدأ "بلد واحد ونظامان" الذي بدأ العمل به منذ إعادتها للصين عام 1997.

مقاطعة طلابية

ودعا متظاهرون كذلك إلى إضراب عام اليوم، لكن حتى منتصف النهار لم يجر الالتزام به.

ومن المقرر أيضاً أن يتظاهر طلاب في فترة بعد الظهر. وكان مقرّراً أن تستأنف الجامعات الدروس الإثنين بعد انقضاء العطلة الصيفية، غير أنّ الطلاب الذين يشكّلون العمود الفقري للمتظاهرين المناهضين للحكومة دعوا إلى مقاطعة الدروس مدّة أسبوعين.

وشهدت هونج كونج، أمس، أكثر الأيام عنفاً منذ بدء الاحتجاجات، وأحرق متظاهرون مساء السبت حاجزاً ضخماً في حي وانشاي وسط المدينة يقع على بعد نحو 100 متر من مقر الشرطة.

وعمت مشاهد الفوضى أنحاء المدينة، فيما طاردت الشرطة المحتجين في محطات المترو.

وحاول آلاف المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية، أمس، قطع المنافذ المؤدية إلى مطار هونج كونج عبر حواجز قاموا بصنعها من عربات الأمتعة.

وأحرق متظاهرون بإحراق العلم الصيني في حركة قد تثير غضب بكين.

وأجبر العديد من المسافرين الذين علقوا بالازدحام جراء تلك التحركات على الذهاب سيرا إلى المطار، وألغيت نحو 15 رحلةً.

وأكدت الشرطة مساء أمس السبت، إطلاق طلقتين تحذيريتين بعدما اعتدى عليها "متظاهرون عنيفون حاولوا حتى سرقة أسلحة الشرطة".

واضطربت صورة هونج كونج كمقر مالي مستقر، جراء الحراك الحالي، وانخفض عدد السياح، كما قد تواجه الفنادق والمتاجر انخفاضاً ملحوظاً في مبيعاتها.