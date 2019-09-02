قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ونسب الرطوبة بدأت في الانخفاض التدريجي، وهو بداية لفصل الخريف، الذي يعد من أجمل فصول العام، حسب قوله.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أن فصل الخريف معروف أن التقلبات الجوية من سماته، ولكن حالات عدم الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة به لن يكون مثل الصيف.

وتابع عبدالعال، أن درجات الحرارة على القاهرة سوف تترواح بين 33 درجة و35 درجة، ونسب الرطوبة تترواح على القاهرة من 65 لـ75% في الصباح الباكر.

واستكمل عبدالعال، أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجيا، محذرا من فصل الخريف، وخصوصا أن فصل الخريف بدأ باكرا عن بداياته بحوالي أسبوعين.