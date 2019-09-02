أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، على أن أنظار العالم تتجه إلى الإسماعيلية مساء غد الثلاثاء، من خلال رسائل السلام الذي سترسلها ما يقرب من 20 دولة عربية وأجنبية تشارك في ديفيليه الافتتاح لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الـ20.

وقال المحافظ في تصريحات خاصة لـ "الوطن": "سيظل هذا المهرجان الدولي أيقونة خاصة جدا، لأنه يحافظ على الهوية الدولية والتراث العميق للدول والشعوب رغم العولمة والاستحداثات العالمية، التى لعبت دورا في طمث الهوية، لتبقى الدولة المصرية مصدرة للقيم واحترام العادات والتقاليد، والرباط على كل ماهو قيم ومعتدل، لذا ينجح عام وراء عام هذا المهرجان الفني الفريد من نوعه".

وأشار عثمان إلى إنه يجرى، اليوم، المتابعة النهائية لإستعدادات انطلاق الديفيليه الراقص، من خلال إجراء البروفات في أرض استاد النادي الإسماعيلي، وكذلك وضع اللافتات المضيئة الخاصة بالمهرجان والذي سينتهي في 7 سبتمبر الجاري بأرض استاد النادي الإسماعيلي أيضا.

يذكر أن أكثر ما يقرب من 10 فرق أجنبية و 12 فرقة محلية مصرية للفلكور الشعبى، تشارك في المهرجان من دول اليونان ورومانيا و وفينزويلا وروسيا والمالديف والهند وفلسطين وأندونيسيا وبلغاريا ولبنان،داخل 4 مسارح بكل من الغابة، وحديقة الشيخ زايد، ونادي وشاطىء الدنفاه، ونادي الفيروز، إضافة إلى العروض الخارجية بمراكز ومدن فايد والتل الكبير والقنطرة غرب.