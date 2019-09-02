نجحت قافلة طبية على مدار اليومين في إجراء الكشف المجاني لـ 1363 مواطن ومواطنة من أهالي قرية الجعافرة بمركز دراو، صرح بذلك الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والذي أكد بأن هذه القافلة، تأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة)، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وخاصة في المناطق البعيدة والنائية.

كما أشار الدكتور إيهاب حنفي، إلى أن فعاليات القافلة الطبية تضمنت توفير الخدمات العلاجية للمواطنين، في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لـ 266 مواطن.

بجانب عقد ندوات توعية وتثقيف صحي لأكثر من 335 سيدة بالمكان، لافتا إلى أنه جرى أيضا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة مرضية بالمجان.