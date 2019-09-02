ترأس الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفد جامعة أسيوط المشارك في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة، والذي تنظمه جامعة المنوفية، تحت شعار "بنكمل بعض"، والممتد حتى 6 سبتمبر الجاري والذي جاء بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، واللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، وعددا من رؤساء الجامعات المصرية، وذلك بمشاركة أكثر من 1500 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، أن الجامعة شاركت في فعاليات الأسبوع بوفد يضم 91 طالب بينهم 34 من متحدي الإعاقة والذين شاركوا في عددا من الأنشطة في المجالات الفنية والاجتماعية والجوالة والكرنفال والثقافية والرياضية.

وأشار شلقامي إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على المشاركة في كافة الفعاليات والملتقيات الطلابية في مختلف الجامعات المصرية، والتي من شأنها الإسهام في زيادة أواصر التعاون والتعارف المشترك بين طلاب الجامعة وغيرهم من طلاب الجامعات الأخرى، والتواصل الفعال فيما بينهم واكتسابهم للمهارات المختلفة القائمة على التفاعل والمشاركة الهادفة في الأنشطة المختلفة والتي تعد أساسا للمشاركة المجتمعية في تقدم الوطن ونهضته.

وأكد شلقامي على أن إدارة الجامعة لا تألوا جهدا في تشجيع طلابها على المشاركة في الأنشطة الطلابية بإختلاف أنواعها، خاصة متحدي الإعاقة للتعبيرعن قدراتهم ومواهبهم، بما يعزز من مهارتهم وإمكانياتهم المتعددة، وذلك من خلال توفير كافة سبل الدعم والرعاية لتطوير الأنشطة الطلابية، والارتقاء بها لافتا إلى أن الجامعة اتخذت كافة السبل والآليات التي من شأنها المساهمة في دمج الطلاب المعاقين مع غيرهم، وتفعيل مشاركتهم الأنشطة الطلابية المختلفة المناسبة لهم، وذلك تفعيلا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب جميعهم.

وفي سياق متصل أشاد الدكتور شحاتة غريب بمستوى التنظيم بالأسبوع وبتنوع الأنشطة الطلابية به، والتي تهدف إلى صقل مواهب الطلاب وتنمية روح التنافس داخلهم.