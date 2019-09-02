الشيفت بـ 2000 جنيه.. معهد ناصر يعلن حاجته لأطباء وممرضين

أعلن مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، حاجته للتعاقد مع أطباء طوارئ وتمريض للعمل شيفت 12 ساعة بقسم الطوارئ الذي تم تجديده مؤخرًا، وجاءت تلك الوظائف على النحو التالي:

1- أخصائي (حاصل على ماجستير طب طوارئ أو حاصل على زمالة مصرية في طب طوارئ).

2- طبيب مقيم مؤهل (طبيب حاصل على الجزء الأول من ماجستير طب طوارئ أو الزمالة المصرية في طب طوارئ).

3- طبيب مقيم (طبيب تخصص طوارئ أو متدرب بزمالة طب طوارئ).

4- أخصائي تمريض طوارئ (حاصل على بكالوريوس تمريض، ويفضل أن يكون حاصلا على دراسات عليا في تخصص الطوارئ).

5- فني تمريض (حاصل على معهد فني صحي شعبة تمريض- دبلوم تمريض).

يحصل الأخصائي على 1000 جنيه في الشيفت الواحد لمدة 12 ساعة، و2000 جنيه في الشيفت لمدة 24 ساعة، والطبيب المقيم المؤهل على 750 جنيها للشيفت، والطبيب المقيم 500 جنيه، فيما يحصل أخصائي تمريض الطوارئ على 400 جنيه، وفني التمريض 300 جنيه.

وقال الدكتور كريم سلام نائب مدير عام المستشفى في تصريحات لـ"الوطن"، إنّه سيكون هناك تعاقد مع المقبولين لمدة عام وسيجدد لهم بعد انتهاء المدة، كما سيتم في البداية عقد دورة تدريبية على نظام الطوارئ، وإجراء دورات مختلفة من وقت لآخر.

وأضاف سلام أنّه على الراغبين في شغل إحدى الوظائف حضور المقابلة الشخصية غدًا الثلاثاء بمقر المستشفى في تمام العاشرة صباحًا، ويكون هناك مواعيد أخرى للمقابلات الشخصية يتم معرفتها عن طريق التواصل مع المستشفى.

تتمثل الشروط العامة لشغل الوظائف في الآتي

- يفضل أن يكون المتقدم حاصلًا على دورة إنعاش القلب الأساسي BLS والمتقدم ACLS.

- يفضل خبرة سنة على الأقل في تخصص الطوارئ بعد الماجستير أو الزمالة لفئة الأطباء.

- يفضل من لديه خبرة عمل بقسم الطوارئ من سنة حتى 3 سنوات لفئة التمريض.

للتقدم لأي وظيفة يتم إرسال السيرة الذاتية مع إرفاق صورة حديثة على البريد الإلكتروني nihhrsmc@yahoo.com، مع ذكر كود الوظيفة بعنوان الرسالة على الإيميل، أو تسليمها إلى مكتب سكرتارية مدير عام المستشفى خلال 15 يوما.