أعلنت شركة "أورانج مصر" عبر موقعها الرسمي حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:

Customer Center representative

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

- امتلاك مهارات الحاسب الآلي.

- خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء.

- الحد الأدنى للسن 28 سنة.

وللتقدم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علما بأنّ التقديم ينتهي في 28 سبتمبر 2019.

EIN Service Manager

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- الحصول على درجة البكالوريوس في الاتصالات أو الإلكترونيات.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

وللتقدم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علما بأنّ التقديم ينتهي في 25 نوفمبر 2019.

Customer Tech Support Expert

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات أو علوم الكمبيوتر.

- خبرة لا تقل عن سنة في مجال الدعم الفني للعملاء أو المنظمات داخل قطاع الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات.

وللتقدم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علما بأنّ التقديم ينتهي في 25 نوفمبر 2019.

Service Desk Team Leader - Orange Cloud for Business

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- إجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

- خبرة بين سنتين و3 سنوات في مجال خدمة العملاء.

- امتلاك مهارات التواصل مع الآخرين.

وللتقدم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علما بأنّ التقديم ينتهي في 25 نوفمبر 2019.

Supervisor Market Research

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الاقتصاد والعلوم السياسية.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

وللتقدم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علما بأنّ التقديم ينتهي في 26 سبتمبر 2019.