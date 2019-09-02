قررت النيابة العامة حبس " أ . ع " 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين، تحت مزاعم توظيفهم في شراء الخردة والشاليهات بالعين السخنة.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنني أتعهد بتسديد أموال المواطنين، مؤكدا أن سبب تعثره هو قيام أشخاص بالنصب، وهو ما تسبب في ما حدث له من تعثر.

وكان المتهم "ع. أ." الملقب بـ مستريح السويس سلم نفسه لمباحث مديرية أمن السويس، اليوم، عقب نجاح ضباط المباحث بإدارة البحث الجنائي في تضيق الخناق عليه ومنعه من الهرب للخارج، بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لإتهامه بالاستيلاء على 40 مليون جنيه من المواطنين تحت مزاعم توظيف أموالهم.

كان ضباط إدارة البحث الجنائي والأموال العامة بمديرية أمن السويس إجروا عمليات تكثيف أمني موسع لضبط المتهم، ما دفعه في النهاية لتسليم نفسه.

كان "ع . أ." موظف بإحدى الشركات بمحافظة السويس، هرب بعد استيلائه على 40 مليون جنيه من مواطنين بينهم زملائه في العمل، تحت مزاعم توظيف أموالهم في شراء الشاليهات بالعين السخنة، وحرر الضحايا محاضر بوقائع النصب والاحتيال عليهم.

وقدم المواطنين الذين تعرضوا للنصب مستندات، بينها عقود وإيصالات أمانة وقع عليها المتهم "ع. م." بالاستيلاء على أموالهم، مؤكدين أنه يعمل بإحدى الشركات المنتجة للبتروكيماويات بالعين السخنة، بالإضافة لعمله خارج الشركة في شراء الشاليهات وتنظيم الرحلات السياحية.