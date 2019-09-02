شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، احتفالية مديرية الثقافة، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، بمرسى حورس بحديقة الفردوس، التي أقامتها بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة.

حضر الاحتفالية اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء حاتم رياض رئيس فرع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة، والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والثقافية والشعبية والعسكرية.

وأكد نور الدين، خلال كلمته، استكمال مسيرة التنمية تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، من خلال برامج التنمية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجا، التي بدأت بالنهوض بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم وتوفير سكن كريم للأسر الفقيرة، مشيرا إلى أهمية الثقافة وإحياء التراث الثقافي وصقل خبرات ومواهب الشباب مشيدا بالشعراء والأدباء والمواهب الشابة التي تذخر بها قصور الثقافة بالمحافظة، معلناً دعمه الكامل لتنشيط الحركة الثقافية بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية كما قدم التهنئة لجميع القيادات والحضور بمناسبة الاحتفال بالعام الهجرى الجديد.

تضمنت الاحتفالية عروض فرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية، وعروض التنورة، ثم الاستماع إلى فقرة الأغانى الدينية والوطنية لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط، بقيادة المايسترو حسام حسني.