كرم اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، الدكتورة جيهان فتحي شفيق استشاري منطقة "اليونيسيف"، المنسق العام والمشرف على تنفيذ القرض الفرنسي المخصص لتطوير ورفع كفاءة 15 وحدة صحية ومركز طبي بنطاق المحافظة وتوابعها.

تشمل خطة التطوير 3 إدارات صحية لمراكز ومدن الإسماعيلية، أبو صوير، والقصاصين الجديدة، بواقع 5 وحدات صحية ومراكز طبية بكل إدارة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية لتنمية مهارات مقدمى الخدمة الصحية بوحدات الرعاية الأساسية.

واستقبل المحافظ الدكتورة جيهان شفيق، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، ولفيف من الأطباء وممثلي مديرية الصحة والسكان.

وأهدى عثمان درع المحافظة وشهادة تقدير لممثلة "اليونيسيف"، كما أهداها وكيل وزارة الصحة درع المديرية وشهادة تقدير، تقديرا واعتزازا بما قدمته من جهد لدعم المنظومة الصحة بالمحافظة.