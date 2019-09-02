تبدأ غداً الثلاثاء بالعاصمة البيلاروسية منسك أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة التي ستعقد خلال الفترة 3 - 4 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص في البلدين، ويترأس اللجنة عن الجانب المصري أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعن الجانب البيلاروسى وكيل أول وزارة التجارة ومكافحة الاحتكارات البيلاروسي، ويضم الوفد المصري ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والكهرباء والإنتاج الحربي والاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات والزراعة.

ومن المقرر، أن يشارك الوفد المصري أيضاً خلال الزيارة في فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي الذي سيعقد على هامش اجتماعات اللجنة بمشاركة عدد من المستثمرين من البلدين وبصفة خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين المصري والبيلاروسي.

ومن جانبه، أوضح الوزير مفوض تجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بروسيا وبيلاروسيا، أن عقد هذه الدورة من اجتماعات اللجنة المشتركة تأتي في إطار حرص الحكومتين المصرية والبيلاوسية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وترجمة هذا التعاون إلى مشروعات استثمارية ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاديين المصري والبيلاروسي على حدٍ سواء، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية البيلاروسية تشهد حالياً زخماً غير مسبوق خاصةً في ظل الزيارات الرسمية المكثفة لمسئولي البلدين وآخرها الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بيلاروسيا خلال يونيو الماضي، والتي أسفرت عن توقيع خارطة طريق لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا خلال الفترة 2019 - 2020 في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات المصرية البيلاروسية المشتركة إلى مستويات متميزة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن اجتماعات اللجنة المشتركة تستهدف تبادل وجهات النظر وطرح الرؤي واستعراض فرص التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن الدورة السادسة للجنة المشتركة سوف تناقش عدداً من الملفات المهمة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها تسريع وتيرة التعاون الثنائي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية

وحول تطور العلاقات التجارية بين مصر وبيلاروسيا أوضح حامد ان حجم التبادل التجارى بين مصر وبيلاروسيا حقق العام الماضي زيادة ملموسة بنسبة 10.7% حيث بلغ نحو 108 مليون دولار مقارنة بحوالى 97.5 مليون دولار خلال عام 2017، كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى السوق البيلاروسي بنسبة 17.4% خلال عام 2018 بقيمة 25 مليون دولار مقارنه بنحو 21.3 مليون دولار عام 2017، مشيراً الي أن الاستثمارات البيلاروسية في مصر تشمل 27 مشروعاً في قطاعات الصناعة والسياحة والانشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.‎