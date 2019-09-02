"تضامن أسيوط" تحتفل بختام فعاليات أنشطة "نوادي الطفل الصيفية"

تنظم مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، غدا، احتفالية ختام فعاليات أنشطة "نوادي الطفل الصيفية"، تحت رعاية الوزيرة غادة والي.

وقالت فاطمة الخياط، وكيل الوزارة بالمحافظة، في بيان اليوم، إن الاحتفالية تقام للعام الثالث على التوالي، وإن الأيام الماضية شهدت عدة احتفاليات على مستوى الجمعيات المشاركة، لافتة أن الاحتفالية التي ستقام غدا، سيحضرها محافظ أسيوط وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأضافت الخياط، أن الاحتفالية تقام بقصر ثقافة بهاء الدين بحي شرق أسيوط، ويشارك بها عددا من أطفال دور الرعاية والأيتام وذوي الإعاقة من خلال 7 جمعيات، وسيتضمن الاحتفال أغاني وطنية يقدمها الأطفال ذوي الإعاقة، وأغاني أطفال واستعراضات و"أوبريت" غنائي يقدمه أطفال الحضانات وأندية الطفل، وعلى لافتة أنه يقام معرض منتجات الأبناء من أعمال الرسم والفنون المختلفة، والأشغال الفنية واليدوية.

وأوضحت أن إجمالي حضانات الطفل بأسيوط 508 حضانات، تقدم خدماتها للأطفال من سن يوم حتى 4 سنوات، كما يوجد 10 أندية للطفل تقوم هذه الحضانات والأندية بخدمة 35 ألف طفل تقريبا.

وأشارت إلى أن محافظة أسيوط بها 6 أدوار تقوم برعاية 350 طفلا، بالإضافة إلى مركزين للتأهيل.