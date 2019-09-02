"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

إن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

- عرض مسرحية "المتفائل"، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ، على المسرح القومي الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 و70 و100 جنيه.

- عرض ثلاثي علي عيسى الآلية بدار الأوبرا الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

- عرض فيلم تهران تابو في "دار هن" بوسط البلد الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 10 جنيهات.

- عرض مسرحية الديناصور على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.