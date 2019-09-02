رفع 200 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بسمالوط في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، جهودها في متابعة حالة النظافة العامة ضمن خطة المركز لرفع تراكمات القمامة والأتربة الموجودة وتسوية الطرق بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها ورصف وتجميل وتزيين الشوارع والمداخل الرئيسية للمركز، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، برفع كفاءة البنية التحتية وإقامة شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وقال مدحت القاضي رئيس المركز إن الوحدة المحلية تمكنت خلال حملة مكبرة من رفع وإزالة 200 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بمقلب الوسيط ونقله إلي الظهير الصحراوي الغربي.

وأكد رئيس المركز على المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لكافة القرى بالمركز من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين، مشددًا على الجهات المعنية بضرورة مواصلة إزالة الإشغالات وسرعة الاستجابة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين وبحث المشاكل التي تواجههم .