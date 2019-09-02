ارتفاع أسعار الذهب مع بدء أمريكا والصين جولة جديدة من تبادل الرسوم

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة، مع بدء كل من الولايات المتحدة والصين فرض رسوم على سلع الأخرى في تصعيد للحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة، ما أجج المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

بدأت واشنطن فرض رسوم نسبتها 15% على مجموعة من السلع الصينية يوم الأحد، بما في ذلك الأحذية والساعات الذكية والشاشات التلفزيونية المسطحة، مع بدء بكين في فرض رسوم جديدة على الخام الأمريكي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %إلى 1522.1 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند 1517.11 دولار في الجلسة السابقة.