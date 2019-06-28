"الإسترليني" يرتفع من أدنى مستوياته في 5 سنوات مقابل الدولار واليورو

تعافى الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، من أدنى مستوياته في خمسة أشهر التي هوى إليها في وقت سابق اليوم مقابل الدولار الأمريكي واليورو، بالرغم من أن القلق من أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق كبح مكاسب العملة البريطانية.

وبحلول الساعة 12: 55 بتوقيت جرينتش ارتفع الإسترليني 0.4% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2722 دولار موسعا مكاسبه في يونيو إلى أكثر من 3%.

وبعد أن لامس أدنى مستويايه في خمسة أشهر ارتد الإسترليني للصعود مع تراجع مؤشر الدولار 0.15%.

وأمام العملة الأوروبية صعد الإسترليني 0.30% إلى 89.42 بنسِ، وخسر الإسترليني حتى الآن 4% من قيمته مقابل اليورو منذ بداية أبريل رغم أن بعض خسائره على مدار الأسبوع المنقضي جاءت نتيجة لصعود واسع للعملة الأوروبية أمام العملات الرئيسية.