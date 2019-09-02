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رئيس مياه الشرب بالغربية: يحذر المواطنين من النصب باسم الشركة

رئيس مياه الشرب بالغربية: يحذر المواطنين من النصب باسم الشركة

رفع 200 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بسمالوط في المنيا

رفع 200 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بسمالوط في المنيا

"تضامن أسيوط" تحتفل بختام فعاليات أنشطة "نوادي الطفل الصيفية"

"تضامن أسيوط" تحتفل بختام فعاليات أنشطة "نوادي الطفل الصيفية"

ارتفاع أسعار الذهب مع بدء أمريكا والصين جولة جديدة من تبادل الرسوم

ارتفاع أسعار الذهب مع بدء أمريكا والصين جولة جديدة من تبادل الرسوم

ياسمين الخطيب تظهر بـ"البيجاما" في مقدمة برنامج "شارع النهار"

ياسمين الخطيب تظهر بـ"البيجاما" في مقدمة برنامج "شارع النهار"

ضحايا بالملايين وأموال طائلة.. خسائر الحرب العالمية الثانية في أرقام

ضحايا بالملايين وأموال طائلة.. خسائر الحرب العالمية الثانية في أرقام

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الشيفت بـ 2000 جنيه.. معهد ناصر يعلن حاجته لأطباء وممرضين

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"يتيم الأم وسلام ربنا مش بيرميه".. الوجه الآخر لقاتل أمين شرطة الزمالك

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6 أشهر حبس و100 ألف جنيه غرامة.. عقوبات رسائل "واتس آب" المزعجة

حملات للرئاسة ومواجهة إرهابيين.. ماذا حدث في تونس صباح اليوم؟

حملات للرئاسة ومواجهة إرهابيين.. ماذا حدث في تونس صباح اليوم؟

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مسابقة ملكة جمال الدلتا ترفع شعار "الشكل مش كل حاجة"

مسابقة ملكة جمال الدلتا ترفع شعار "الشكل مش كل حاجة"

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