محافظ كفر الشيخ يعرض تجربة مصر بالمشروعات الصغيرة علي شباب من 19 دولة

التقى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم ، بوفد من شباب 19 دولة يزورون المحافظة للاطلاع علي التجربة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، في حضور المحاسب على جمعة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفر الشيخ.

ورحب المحافظ، بالوفد في زيارته للمحافظة للتعرف على تجربتها الرائدة في إنشاء مشروعات الشباب المختلفة لتحقيق التنمية وفقاً لرؤية مصر 2030، والذى يجعل مصر في مصاف دول العالم المتقدم. وقال المحافظ إن إجمالي عدد المشروعات التى تم تنفيذها من سبتمبر2018 حتى الآن بلغت 8391 مشروع بقيمة 194 مليون جنيه، وفرت 16 ألف 360 فرصة عمل، ويعد هذا إنجاز عظيم لمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تعد خطوة غير مسبوقة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بإقامة مشروعات خاصة بالمرافق ومشروعات كثيفة العمالة بالمحافظة، مقدماً الشكر للدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمحاسب على جمعة، مدير فرع الجهاز بالمحافظة، لجهودهما المبذولة في تقديم مشروعات حقيقية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات لتحقيق رضا المواطن والصالح العام.

وعرض المحافظ، إنجازات برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من سبتمبر 2018 إلي 7 أغسطس 2019، وقال إنه تم في إطاره تمويل 1044 مشروع بقيمة 161مليون و109 ألف و45 جنيه ووفر فرص عمل 2614 فرصة.

وأكدّ المحافظ أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الإسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وتابع أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة 5 سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.

وأوضح أنه جرى تفعيل منظومة الشباك الواحد على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، لتسهيل استخراج رخص المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، وللتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر وبطريقة مميكنة.