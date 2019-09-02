يجري أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، زيارة إلى بغداد بعد غدٍ الثلاثاء، يلتقي خلالها كلاً رئيس العراق برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وقال مصدرٌ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع العراق ودعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار، وتعزيز التوازن في علاقات العراق مع محيطه العربي، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت انتعاشاً واضحاً في هذه العلاقات.

وأضاف المصدر، أن الجامعة تدعم استقرار العراق وأمنه باعتباره مفتاحاً مهماً لتعزيز الأمن القومي العربي، مبينا أن الأمين العام أحمد أبو الغيط سيتحدث خلال لقاءاته مع القيادات العراقية بأهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بالقضاء على داعش واعادة البناء وضمان عدم عودة هذا التهديد، وإبعاد العراق عن التوترات الإقليمية وتعزيز علاقاته الاقتصادية والأمنية مع الدول العربية كافة.