عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا لمناقشة سُبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف ضخ الاستثمارات في القطاعات كافة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنّ الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أسرع وقت، وتذليل المعوقات التي تطرأ في هذا الصدد، فضلا عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر أمام العالم.

وطالب مدبولي بعرض مجموعة من المحددات والإجراءات المُبسطة التي تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في قطاعات الاقتصاد المصري كافة، إذ أكد وزير المالية أنّه أعدّ مجموعة من القرارات التي ستُمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات على المستثمرين الأجانب.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية الخاصة بتحفيز الصادرات، وفقا للبرنامج الجديد الذي تم الاتفاق عليه، مشددا على ضرورة تفعيل البرنامج على الفور.

من جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنّ الوزارة تعمل على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الجادين، الذين سطروا قصص نجاح في قطاعات مختلفة بالاقتصاد الوطني، لافتة إلى أنّها تعمل جاهدة على إنجاز هذا الملف حاليا بكل السُبل المتاحة، وفي الوقت ذاته تسعي للتغلب على التحديات والعقبات التي تطرأ في هذا الشأن.

وعرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ملخص دراسة مقارنة للحوافز الاستثمارية، التي تقدمها بعض الدول للمستثمرين الأجانب، والحوافز التي تقدمها مصر، بما يزيد جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفقها في القطاعات كافة.

وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يعرض الدكتور محمد معيط، ورقة عمل بشأن اتخاذ مجموعة من القرارات المحددة، لحوكمة الإجراءات واختصارها في أضيق الحدود الممكنة، بما يُسهم في تيسير على المستثمرين.

وفي ختام الاجتماع، أكد مدبولي أنّه سيتم تثبيت موعد لعقد اجتماعات دورية لعدد من الملفات التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا، والتي يأتي على رأسها تحفيز الاستثمار الأجنبي، وفض التشابكات المالية، وغيرها.