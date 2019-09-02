استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2200 طن رمل، و 2700 طن فوسفات و 17000 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29585 طن ذرة و1263 طن أرز و10608 طن خشب.‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 221 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 118 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1745 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 54015 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45035 طنا .

غادر الميناء 3 قطار بحمولة إجمالية 4098 طن قمح، في حين غادر 615 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34355 من البضائع العامة منها 63 سيارة نقل محملة بـ 3279 طن قمح.