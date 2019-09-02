افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أول وحدة رفع المياه بالطاقة الشمسية محطة ترعة مارس الجمل زمام جمعية زهران الزراعية، قدرة المحطة 10 كيلووات كهرباء، التابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، في كفر الشيخ.

وتتميز المحطة بأنها صديقة البيئة، ورخيصة الثمن وتعتبر الأكفأ والأوفر اقتصاديا؛ لأن هذه الطاقة رخيصة وغير مكلفة مقارنة بالمواتير التي تعتمد في تشغيلها على الكهرباء أو السولار.

كما تفقد وزير الزراعة أحد الحقول الإرشادية المزروعة بمحصول الأرز من الصنف جيزة 178، ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، والذي تنفذه الوزارة من خلال مركز البحوث الزراعية، الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، جهاز مشروعات تحسين الأراضي.

واستعرض الدكتور عبدالعليم الشافعي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ما جرى إنجازه في التجربة، والتي تحدث بنظام الشتل المنتظم للأرز، مشيرا إلى أن التجربة نجحت في توفير نحو 10 - 15% من نسبة المياه المستخدمة في الزراعة مقارنة بالحقول الأخرى، وأن إنتاجية الحقل بلغت 4.8 طن الفدان بزيادة 900 كجم عن الطرق العادية.