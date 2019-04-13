وزير الزراعة يوجه بالرقابة على مدخلات ومخرجات الإنتاج بمحطة سخا ويكافئ العاملين سمر عبد الرحمن تفقد للدكتور عزالدين ابوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تفقد المركز الدولي لرعاية الحيوان ومحلج تقاوي الأساس كما عقد اجتماعا مع الباحثين والعاملين منحه

تفقد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المركز الدولي لرعاية الحيوان ومحلج تقاوي الأساس بمحافظة كفرالشيخ، كما عقد اجتماعا مع الباحثين والعاملين ومنحهم شهر مكافأة من أساسي المرتب نظرا لجهودهم المتميزة في برامج تربية المحاصيل الحقلية مثل القمح والفول والشعير والبصل والكتان ومحاصيل الأعلاف.

وأضاف أبوستيت، أن الأصناف التي تنتجها محطة بحوث سخا تعطي دفعة للإنتاج الزراعي، قائلا، إننا نحتاج إلى الاستمرار في العمل البحثي والتدريبي والإرشادي للنهوض بهذا القطاع، مطالبا بالرقابة على مدخلات ومخرجات الإنتاج.

واستمع إلى شكاوى العاملين المتعلقة بمشاكلهم الإدارية والمالية كما استمع إلى شكاوى بعض المزارعين المتعلقة بإحكام الرقابة على الأسمدة والمبيدات.

ووصل الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، إلى محافظة كفرالشيخ، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية، واستقبله الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ الإقليم، واللواء محمد البنداري السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وتشمل زيارة الوزير تفقد محطة بحوث سخا والبرنامج الوطني لتربية وإنتاج تقاوي القمح والفول البلدي ومحاصيل العلف والبصل والمحاصيل الزيتية، كما يفتتح الوزير موسم زراعة القطن بمحطة بحوث سخا ويزور محطتي إعداد التقاوي لمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وفقا لبيان صادر عن المحافظة.