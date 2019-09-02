وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار توجيهاته بتقديم منظومة تعليمية على أعلى مستوى لأبناء الطبقة المتوسطة، لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر وفرص العمل، وأن يتم توفير هذه المنظومة بأسعار مقبولة.

هذا وتم تأسيس مؤسسة مصر للإدارة التعليمية بناء على البروتوكول الموقع في إبريل 2017 بين ثلاث جهات حكومية هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها ذراع الدولة المعنى بتأسيس مراكز حضارية جديدة ومجتمعات مكتملة المرافق والخدمات، ووحدة شهادة النيل التابعة لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والشركة القابضة للاستثمارات المالية التابعة لبنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط، وهو البروتوكول الذى تأسست بموجبه مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، وتختص "وحدة شهادة النيل الدولية" بمنح شهادة النيل الثانوية الدولية لإتمام التعليم قبل الجامعي للطلاب في المدارس بناءً على جدول زمنى تدريجي يضمن الحفاظ على نظام وحدة شهادة النيل التعليمي الدولي.

وتم تأسيس "مؤسسة مصر للإدارة التعليمية" برأس مال 2 مليار جنيه، وهو رأس مال حكومي بنسبة 100%، ويساهم فيها كلاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصندوق تحيا مصر، والجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر تأسس لتنفيذ مشروعات قومية تنموية، وهو صندوق تم الإعلان عنه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتركيز على تطوير التعليم، فقد نجحت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية خلال عامين فقط في افتتاح 9 مدارس جديدة هي (فرعي القاهرة الجديدة بالأندلس والياسمين – الشروق – الشيخ زايد – السادات بالمنوفية – دمياط الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – طيبة الجديدة بالأقصر)، ثلاث منها في محافظات الصعيد تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإتاحة التعليم ذو الجودة المرتفعة بصعيد مصر.

جدير بالذكر، أن مدارس النيل المصرية تعتمد على تأسيس نموذج للتعليم ذي صبغة دولية في مصر، من خلال منح طلاب مدارس النيل أول شهادة تعليم مصرية معترف بها دوليًا وتؤهل خرجيها للالتحاق بالجامعات العالمية في الداخل أو الخارج، فشهادة النيل الدولية هي شهادة دولية يتم منحها وفق معايير مؤسسة كامبريدج.

وتقوم "مؤسسة مصر للإدارة التعليمية" بتطبيق منظومة مدارس النيل، في الفروع التابعة لها، متضمنة المناهج التي يتم وضعها وفق الاشتراطات الدولية لشهادات الثانوية العامة ذات الطابع الدولي، ورفع كفاءة المعلمين بجميع فروع مدارس النيل، من خلال عدد من التدريبات التي تمت بالفعل بالتعاون مع "وحدة شهادة النيل الدولية" ومؤسسات عالمية كبرى ICDL Teacher وMicrosoft و British Council وAmerican university in Cairo وغيرها، لتنمية قدرات المعلمين وتوسيع مداركهم ليكونوا قادرين علي استخدام أحدث طرق التدريس والاستراتيجيات والتكنولوجيا، وتطبيقها علي مناهج النيل لتتم العملية التعليمية بأعلى جودة وكفاءة ممكنة.

وجدير بالذكر، أن "وحدة شهادة النيل الدولية" دربت العام الماضي جميع المعلمين بمدارس النيل المصرية التابع إدارتها لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية.