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الذهب يتراجع جنيها في نهاية تعاملات اليوم

الذهب يتراجع جنيها في نهاية تعاملات اليوم

على طريقة حسام حسني.. تركي آل شيخ ينشر صور لشبيهيه: "كل البنات بتحبك"

على طريقة حسام حسني.. تركي آل شيخ ينشر صور لشبيهيه: "كل البنات بتحبك"

التحالف العربي: لم نعلم بوجود سجناء بالموقع المستهدف في اليمن

التحالف العربي: لم نعلم بوجود سجناء بالموقع المستهدف في اليمن

غلق 5 صيدليات في حملة بالبحر الأحمر لمخالفتها شروط الترخيص

غلق 5 صيدليات في حملة بالبحر الأحمر لمخالفتها شروط الترخيص

الإعدام شنقا لعامل والمؤبد لاثنين آخرين لقتلهم ضابط بالمعاش في قنا

الإعدام شنقا لعامل والمؤبد لاثنين آخرين لقتلهم ضابط بالمعاش في قنا

جامعة الزقازيق تبحث سبل إنشاء مركز التميز في مجال علوم المياه

جامعة الزقازيق تبحث سبل إنشاء مركز التميز في مجال علوم المياه

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الشيفت بـ 2000 جنيه.. معهد ناصر يعلن حاجته لأطباء وممرضين

غرامات جديدة في مترو الأنفاق.. 30 جنيها للمدخنين و100 للبيع دون تصريح

غرامات جديدة في مترو الأنفاق.. 30 جنيها للمدخنين و100 للبيع دون تصريح

"يتيم الأم وسلام ربنا مش بيرميه".. الوجه الآخر لقاتل أمين شرطة الزمالك

"يتيم الأم وسلام ربنا مش بيرميه".. الوجه الآخر لقاتل أمين شرطة الزمالك

6 أشهر حبس و100 ألف جنيه غرامة.. عقوبات رسائل "واتس آب" المزعجة

6 أشهر حبس و100 ألف جنيه غرامة.. عقوبات رسائل "واتس آب" المزعجة

حملات للرئاسة ومواجهة إرهابيين.. ماذا حدث في تونس صباح اليوم؟

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أخبار البنوك.. شروط وأوراق الحصول على قرض تمويل السيارات من بنك HSBC

أخبار البنوك.. شروط وأوراق الحصول على قرض تمويل السيارات من بنك HSBC

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